УЄФА оштрафував тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
УЄФА оштрафував головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова за висловлювання про війну з Росією
Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.
За його словами, Союз європейських футбольних асоціацій розглянув скаргу РФ з вимогою дискваліфікувати Петракова, який заявив, що готовий взяти зброю до рук та воювати проти Росії, проте обмежився лише штрафом.
"Істерика росіян з приводу головного тренера Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити", - написав Павелко.
- 19 вересня стало відомо, що Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Олександра Петракова.
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