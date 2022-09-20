Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.

За його словами, Союз європейських футбольних асоціацій розглянув скаргу РФ з вимогою дискваліфікувати Петракова, який заявив, що готовий взяти зброю до рук та воювати проти Росії, проте обмежився лише штрафом.

"Істерика росіян з приводу головного тренера Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити", - написав Павелко.

19 вересня стало відомо, що Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Олександра Петракова.

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