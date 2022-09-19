У Росії вимагають дискваліфікувати тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної Україні Олександра Петракова за висловлювання про війну
Про це повідомляє The Guardian.
У листі до УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Петракова звинуватили у дискримінації росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Заступник секретаря РФС Денис Рогачов, як доказ навів заяви тренера про намір взяти до рук зброю та заклики виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.
У РФС їх вважають порушенням кодексу ФІФА та УЄФА, які забороняють дискримінацію будь-якої країни, проте не згадують про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
В УЄФА поки не відреагували на лист РФС.
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2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.
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