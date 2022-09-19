Про це повідомляє The Guardian.

У листі до УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) Петракова звинуватили у дискримінації росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Заступник секретаря РФС Денис Рогачов, як доказ навів заяви тренера про намір взяти до рук зброю та заклики виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС їх вважають порушенням кодексу ФІФА та УЄФА, які забороняють дискримінацію будь-якої країни, проте не згадують про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

В УЄФА поки не відреагували на лист РФС.

2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

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