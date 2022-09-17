Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Соболь отримав ушкодження привідного м’яза на тренуванні у своєму клубі. Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, тож Едуард не зможе допомогти синьо-жовтим у вересневих іграх Ліги націй", - пишуть в УАФ.

Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

5 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

13 вересня стало відомо, що захисник англійського "Ліверпуля" Ендрю Робертсон не зіграє за Шотландію у вирішальних матчах Ліги націй проти України.

17 вересня Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.

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