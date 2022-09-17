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Головна Спорт Збірна України втратила ще одного футболіста-легіонера перед матчем проти Шотландії

Збірна України втратила ще одного футболіста-легіонера перед матчем проти Шотландії

17 вересня, 2022 субота
23:31
Спорт Едуард Соболь

Лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Шотландії та Вірменії

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Соболь отримав ушкодження привідного м’яза на тренуванні у своєму клубі. Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, тож Едуард не зможе допомогти синьо-жовтим у вересневих іграх Ліги націй", - пишуть в УАФ.

Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

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Україна
футбол
Збірна України
Шотландія
Вірменія
Ліга націй
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