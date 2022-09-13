Збірна Шотландії втратила головну зірку перед грою з Україною у Лізі націй
Захисник англійського "Ліверпуля" Ендрю Робертсон не зіграє за Шотландію у вирішальних матчах Ліги націй проти України
Про це повідомляє Daily Record.
Робертсон пропустить вересневі матчі збірної Шотландії в Лізі націй через травму, яку він отримав у грі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та італійським "Наполі". Лівий захисник є капітаном шотландської збірної.
Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Склад збірної Шотландії:
Воротарі: Крейг Гордон, Ліам Келлі, Джон Маклафлін
Захисники: Грант Генлі, Джек Гендрі, Аарон Гікі, Скотт Маккенна, Натан Паттерсон, Раян Портус, Ентоні Ралстон, Грег Тейлор, Кіран Тірні
Півзахисники: Стюарт Армстронг, Біллі Гілмур, Раян Джек, Джон Макгінн, Каллум Макгрегор, Кенні Маклін, Скотт Мактоміней, Девід Тернбулл;
Нападники: Че Адамс, Джейкоб Браун, Раян Крісті, Ліндон Дайкс, Раян Фрейзер.
- 5 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.
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