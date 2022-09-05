Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Національна команда розпочне збір 16 вересня у Варшаві. 21 вересня команда Петракова зіграє у Глазго проти Шотландії, 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією, а в останньому турі, 27 вересня, прийматиме у Кракові шотландців.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Резерв: Артем Бесєдін ("Динамо"), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1"), Єгор Назарина ("Зоря"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb