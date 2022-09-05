Петраков назвав склад збірної України на вирішальні матчі Ліги націй
Головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй проти Шотландії та Вірменії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Національна команда розпочне збір 16 вересня у Варшаві. 21 вересня команда Петракова зіграє у Глазго проти Шотландії, 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією, а в останньому турі, 27 вересня, прийматиме у Кракові шотландців.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Склад збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").
Резерв: Артем Бесєдін ("Динамо"), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1"), Єгор Назарина ("Зоря"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).
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