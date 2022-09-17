Про це Петраков заявив у інтерв'ю каналу Української асоціації футболу в YouTube.

"Вже є втрати. Бущан переніс операцію та вибув на півтора місяця. Шапаренко вилетів на сім місяців. Вчора мені телефонував Зінченко, він теж отримав травму - литкового м‘яза. Його не буде, два тижні він не може грати. З Тарасом Степаненком все добре, у нього була судома. А так подивимося", - сказав Петраков.

Україна зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

5 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена футболістів, які готуватимуться до матчів Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

13 вересня стало відомо, що захисник англійського "Ліверпуля" Ендрю Робертсон не зіграє за Шотландію у вирішальних матчах Ліги націй проти України.

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