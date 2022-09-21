Збірна України втратила ще двох футболістів перед матчем проти Шотландії
Збірній України з футболу в матчі проти Шотландії не допоможуть лівий захисник Віталій Миколенко та Віктор Коваленко
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Збірна України проводить підготовку до вирішальних матчів Ліги націй у Варшаві.
Ввечері, 20 вересня, збірна України провела тренування, в якому взяли участь 22 гравці. Через мікроушкодження пропускали тренування Віталій Миколенко та Віктор Коваленко. В обох гравців є незначні травми привідного м'яза, вони пропустять матч зі шотландцями.
Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
- Після цього стало відомо, що лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України.
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну. УЄФА оштрафував українця.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе