Збірна України втратила ще двох футболістів перед матчем проти Шотландії

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Збірна України проводить підготовку до вирішальних матчів Ліги націй у Варшаві.

Ввечері, 20 вересня, збірна України провела тренування, в якому взяли участь 22 гравці. Через мікроушкодження пропускали тренування Віталій Миколенко та Віктор Коваленко. В обох гравців є незначні травми привідного м'яза, вони пропустять матч зі шотландцями.

Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.

Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.

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