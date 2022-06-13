Ліга націй: результати усіх матчів неділі
У неділю, 12 червня, у 3-му турі Ліги націй збірна Португалії поступилася у гостях Швейцарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
11 червня
Дивізіон А
Іспанія - Чехія 2:0
Голи: Солер, 24, Сарабія, 75
Швейцарія - Португалія 1:0
Гол: Сеферовіч, 1
Дивізіон B
Норвегія - Швеція 3:2
Голи: Холанд, 10, 54, Серлот, 77 - Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5
Словенія - Сербія 2:2
Голи: Гнезда Черін, 48, Шешко, 53 - Живкович, 8, Мітрович, 35
Вилучення: Райкович, 90+1 (Сербія)
Дивізіон C
Північна Ірландія - Кіпр 2:2
Голи: Макнейр, 71, Еванс, 90+4 - Какуліс, 32, 51
Грузія - Болгарія 0:0
Північна Македонія - Гібралтар 4:0
Голи: Барді, Торілла, 14 (авт.), Міовскі, 16, Чурлінов, 31
Греція - Косово 2:0
Голи: Якумакіс, 71, Манталос, 90+8
Дивізіон D
Мальта - Сан-Марино 1:0
Гол: Мускат, 50
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11 червня збірна України перемогла Вірменію у 3-му турі Ліги націй.
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