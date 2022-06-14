Ліга націй: результати усіх матчів понеділка
У понеділок, 13 червня, у 4-му турі групового раунду Ліги націй Хорватія перемогла у гостях Францію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
4-й тур
13 червня
Дивізіон A
Франція - Хорватія 0:1
Гол: Модріч, 5
Данія - Австрія 2:0
Голи: Вінд, 21, Сков Ольсен, 37
Дивізіон B
Ісландія - Ізраїль 2:2
Голи: Торстейнссон, 9, Гельгасон, 60 - Гретарсон, 35 (авт.), Перец, 65
Дивізіон C
Казахстан - Словаччина 2:1
Голи: Вороговський, 18, Астанов, 39 - Беро, 51
Вилучення: Дуда, 87 (Словаччина)
Азербайджан - Білорусь 2:0
Голи: Емрелі, 76, Шейдаєв, 90+3
- 8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе