Ліга націй: результати всіх матчів п'ятниці
У п'ятницю, 3 червня, були зіграні сім матчів 1-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
3 червня
Бельгія - Нідерланди 1:4
Голи: Бачуай, 90+3 - Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Дамфріс, 61
Франція - Данія 1:2
Голи: Бензема, 53 - Корнеліус, 68, 88
Хорватія - Австрія 0:3
Голи: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забітцер, 57
Дивізон C
Казахстан - Азербайджан 2:0
Голи: Аймбетов, 50, 60
Білорусь - Словаччина 0:1
Гол: Суслов, 61
Дивізіон D
Латвія - Андорра 3:0
Голи: Улдрікіс, 9, 77, Ікауньєкс, 85
Ліхтенштейн - Молдова 0:2
Голи: Ніколаєску, 5 (пен.), Болохан, 90+4
- У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.
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