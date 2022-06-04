Ліга націй: результати всіх матчів п'ятниці

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

3 червня

Бельгія - Нідерланди 1:4

Голи: Бачуай, 90+3 - Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Дамфріс, 61

Франція - Данія 1:2

Голи: Бензема, 53 - Корнеліус, 68, 88

Хорватія - Австрія 0:3

Голи: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забітцер, 57

Дивізон C

Казахстан - Азербайджан 2:0

Голи: Аймбетов, 50, 60

Білорусь - Словаччина 0:1

Гол: Суслов, 61

Дивізіон D

Латвія - Андорра 3:0

Голи: Улдрікіс, 9, 77, Ікауньєкс, 85

Ліхтенштейн - Молдова 0:2

Голи: Ніколаєску, 5 (пен.), Болохан, 90+4

У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.

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