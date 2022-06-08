Ліга націй: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 7 червня, були зіграні шість матчів 2-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
2-й тур
7 червня
Дивізіон А
Італія - Угорщина 2:1
Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61 (авт.)
Німеччина - Англія 1:1
Голи: Гофманн, 50 - Кейн, 88 (пен.)
Дивізіон B
Фінляндія - Чорногорія 2:0
Голи: Пох'янпало, 31, 38
Боснія і Герцеговина - Румунія 1:0
Гол: Превляк, 68
Дивізіон C
Литва - Туреччина 0:6
Голи: Сінік, 2, 14, Дурсун, 56 (пен.), 81, Акгюн, 81, Давіршоглу, 90+1
Фарерські острови - Люксембург 0:1
Гол: Жерсон, 74 (пен.)
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе