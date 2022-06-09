Ліга націй: розклад матчів і трансляцій четверга
У четвер, 9 червня, будуть зіграні стартові матчі 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
9 червня
Дивізіон А
21:45 Португалія - Чехія. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Швейцарія - Іспанія. Трансляція - "Футбол 2"
Дивізіон B
21:45 Норвегія - Словенія
21:45 Швеція - Сербія
Дивізіон C
21:45 Гібралтар - Болгарія
21:45 Греція - Кіпр
21:45 Косово - Північна Ірландія
21:45 Північна Македонія - Грузія
Дивізіон D
21:45 Мальта - Естонія
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
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