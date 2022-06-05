Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 2-й тур

5 червня

21:45 Португалія - Швейцарія. Трансляція - "Футбол 1"

21:45 Чехія - Іспанія

Дивізон B

21:45 Сербія - Словенія

21:45 Швеція - Норвегія

Дивізіон C

19:00 Гібралтар - Північна Македонія

19:00 Кіпр - Північна Ірландія

21:45 Болгарія - Грузія

21:45 Косово - Греція

Дивізіон D

16:00 Сан-Марино - Мальта. Трансляція - "Футбол 2"

5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.

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