Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі
У неділю, 5 червня, будуть зіграні стартові матчі 2-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 2-й тур
5 червня
21:45 Португалія - Швейцарія. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Чехія - Іспанія
Дивізон B
21:45 Сербія - Словенія
21:45 Швеція - Норвегія
Дивізіон C
19:00 Гібралтар - Північна Македонія
19:00 Кіпр - Північна Ірландія
21:45 Болгарія - Грузія
21:45 Косово - Греція
Дивізіон D
16:00 Сан-Марино - Мальта. Трансляція - "Футбол 2"
- 5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе