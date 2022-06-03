Ліга націй: розклад матчів і трансляцій п'ятниці

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

3 червня

21:45 Бельгія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 1"

21:45 Франція - Данія. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Хорватія - Австрія

Дивізон C

17:00 Казахстан - Азербайджан. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Білорусь - Словаччина (Нейтральне поле)

Дивізіон D

19:00 Латвія - Андорра. Трансляція - "Футбол 1"

21:45 Ліхтенштейн - Молдова

У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.

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