Ліга націй: розклад матчів і трансляцій п'ятниці
Сьогодні, 3 червня, будуть зіграні сім матчів 1-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
3 червня
21:45 Бельгія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Франція - Данія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Хорватія - Австрія
Дивізон C
17:00 Казахстан - Азербайджан. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Білорусь - Словаччина (Нейтральне поле)
Дивізіон D
19:00 Латвія - Андорра. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Ліхтенштейн - Молдова
- У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.
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