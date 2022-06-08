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Ліга націй: розклад матчів і трансляцій середи

8 червня, 2022 середа
05:21
Спорт Збірна України

У середу, 8 червня, будуть зіграні 4 матчі Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

2-й тур

8 червня

Дивізіон А

21:45 Бельгія - Польща. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Уельс - Нідерланди

Дивізіон B

21:45 Ірландія - Україна. Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"

21:45 Шотландія - Вірменія

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