Ліга націй: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 8 червня, будуть зіграні 4 матчі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
2-й тур
8 червня
Дивізіон А
21:45 Бельгія - Польща. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Уельс - Нідерланди
Дивізіон B
21:45 Ірландія - Україна. Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"
21:45 Шотландія - Вірменія
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
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