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Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня

26 вересня, 2022 понедiлок
10:33
Спорт Андреа Белотті (в центрі) у матчі Італія - Угорщина

У понеділок, 26 вересня, у 6-му турі Ліги націй збірна Англії приймає Німеччину, а Угорщина грає з Італією

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Перед вирішальним туром у групі 3 вищого дивізіону Німеччина та Англія втратили шанси на вихід до фінального турніру Ліги націй. Німці мають 6 очок та йдуть третіми, а англійці з 2 пунктами втратили вже вилетіли до дивізіону B. 

Фіналіста у Будапешті визначать Угорщина, яка лідирує з 10 очками, та Італія, яка має 8 балів.  

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами. 

Ліга націй

6-й тур

26 вересня 

Дивізіон A

21:45 - Англія - Німеччина 

21:45 - Угорщина - Італія 

Дивізіон B

21:45 - Румунія - Боснія і Герцеговина

21:45 - Чорногорія - Фінляндія 

Дивізіон С

21:45 - Гібралтар - Грузія

21:45 - Північна Македонія - Болгарія

Дивізіон D 

21:45 - Сан-Марино - Естонія

Прямі трансляції матчів на Megogo

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футбол
Збірна України
Ліга націй
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