Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня
У понеділок, 26 вересня, у 6-му турі Ліги націй збірна Англії приймає Німеччину, а Угорщина грає з Італією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед вирішальним туром у групі 3 вищого дивізіону Німеччина та Англія втратили шанси на вихід до фінального турніру Ліги націй. Німці мають 6 очок та йдуть третіми, а англійці з 2 пунктами втратили вже вилетіли до дивізіону B.
Фіналіста у Будапешті визначать Угорщина, яка лідирує з 10 очками, та Італія, яка має 8 балів.
Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.
Ліга націй
6-й тур
26 вересня
Дивізіон A
21:45 - Англія - Німеччина
21:45 - Угорщина - Італія
Дивізіон B
21:45 - Румунія - Боснія і Герцеговина
21:45 - Чорногорія - Фінляндія
Дивізіон С
21:45 - Гібралтар - Грузія
21:45 - Північна Македонія - Болгарія
Дивізіон D
21:45 - Сан-Марино - Естонія
Прямі трансляції матчів на Megogo
- 25 вересня, збірні Нідерландів та Хорватії стали першими учасниками фінального турніру Ліги націй.
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