Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед вирішальним туром у групі 3 вищого дивізіону Німеччина та Англія втратили шанси на вихід до фінального турніру Ліги націй. Німці мають 6 очок та йдуть третіми, а англійці з 2 пунктами втратили вже вилетіли до дивізіону B.

Фіналіста у Будапешті визначать Угорщина, яка лідирує з 10 очками, та Італія, яка має 8 балів.

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Ліга націй

6-й тур

26 вересня

Дивізіон A

21:45 - Англія - Німеччина

21:45 - Угорщина - Італія

Дивізіон B

21:45 - Румунія - Боснія і Герцеговина

21:45 - Чорногорія - Фінляндія

Дивізіон С

21:45 - Гібралтар - Грузія

21:45 - Північна Македонія - Болгарія

Дивізіон D

21:45 - Сан-Марино - Естонія

Прямі трансляції матчів на Megogo

25 вересня, збірні Нідерландів та Хорватії стали першими учасниками фінального турніру Ліги націй.

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