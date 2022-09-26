Ліга націй: визначилися перші фіналісти турніру
У неділю, 25 вересня, збірні Нідерланди та Хорватії з футболу стали першими учасниками фінального турніру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі у дивізіоні A Хорватія перемогла Австрію (3:1) та виграла змагання у групі 1. Нідерланди переграли Бельгію (1:0) та посіли перше місце у квартеті 4. Ще два учасники "фіналу чотирьох" визначаться 26 та 27 вересня.
Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A, за іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.
Ліга націй
6-й тур
25 вересня
Дивізіон А
Австрія - Хорватія 1:3
Голи: Баймгартнер, 9 - Модріч, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72
Данія - Франція 2:0
Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39
Нідерланди - Бельгія 1:0
Гол: Ван Дейк, 73
Уельс - Польща 0:1
Гол: Свідерскі, 58
Дивізіон C
Азербайджан - Казахстан 3:0
Голи: Марочкін, 67, Озобич, 74, Нурієв, 90+1
Вилучення: Аліп, 35 (Казахстан)
Словаччина - Білорусь 1:1
Голи: Зреляк, 65 - Бахар, 45
Люксембург - Литва 1:0
Гол: Жерсон Родрігес, 88
Фарерські острови - Туреччина 2:1
Голи: Давідсен, 51, Едмундссон, 59 - Гюрлер, 89
Дивізіон D
Андорра - Латвія 1:1
Голи: Росас Убах, 88 - Гутковскіс, 50
Молдова - Ліхтенштейн 2:0
Голи: Стине, 90+2, 90+4
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24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.
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