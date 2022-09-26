Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 6-му турі у дивізіоні A Хорватія перемогла Австрію (3:1) та виграла змагання у групі 1. Нідерланди переграли Бельгію (1:0) та посіли перше місце у квартеті 4. Ще два учасники "фіналу чотирьох" визначаться 26 та 27 вересня.

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A, за іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Ліга націй

6-й тур

25 вересня

Дивізіон А

Австрія - Хорватія 1:3

Голи: Баймгартнер, 9 - Модріч, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72

Данія - Франція 2:0

Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Нідерланди - Бельгія 1:0

Гол: Ван Дейк, 73

Уельс - Польща 0:1

Гол: Свідерскі, 58

Дивізіон C

Азербайджан - Казахстан 3:0

Голи: Марочкін, 67, Озобич, 74, Нурієв, 90+1

Вилучення: Аліп, 35 (Казахстан)

Словаччина - Білорусь 1:1

Голи: Зреляк, 65 - Бахар, 45

Люксембург - Литва 1:0

Гол: Жерсон Родрігес, 88

Фарерські острови - Туреччина 2:1

Голи: Давідсен, 51, Едмундссон, 59 - Гюрлер, 89

Дивізіон D

Андорра - Латвія 1:1

Голи: Росас Убах, 88 - Гутковскіс, 50

Молдова - Ліхтенштейн 2:0

Голи: Стине, 90+2, 90+4

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb