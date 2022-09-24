Україна розгромила Вірменію у Лізі націй
У суботу 24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Єревані команду Олександра Петракова на 22-й хвилині вперед вивів Олександр Тимчик. На 57-й хвилині перевагу українців у рахунку збільшив Олександр Зубков.
До розгромного рахунок на 69-й хвилині довів Артем Довбик. Українці на цьому не зупинилися і на 81-й хвилині забили четвертий гол зусиллями Данила Ігнатенка. Ще за 3 хвилини Довбвик зробив дубль та продовжив побиття господарів поля.
Україна перемогла Вірменію 5:0, набрала 10 очок та вийшла на перше місце в групі 1 другого дивізіону Ліги націй. Вірмени мають 3 пункти та займають четверту позицію. Шотландія з 9 балами - друга, Ірландія з 4 очками - третя.
Шотландці сьогодні в 5-му турі приймають у Глазго ірландців. Матч розпочнеться о 21:45. У вирішальному турі Україна зіграє проти Шотландії у польському Кракові.
Переможець групи у наступному сезоні зіграє у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, остання команда - вилетить до третього.
Ліга націй
Дивізіон B. Група 1
5-й тур
Вірменія - Україна 0:5
Голи: Тимчик,22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81
Вірменія: Юрченко – Амбарцумян, Мкоян (Восканян, 75), Чалишир, Маргарян (Арарат, 75) – Дашян, Барсегян (Шагоян, 63), Григорян, Байрамян – Бічахчян (Арутюнян, 46), Селарян
Україна: Лунін – Забарний, Кривцов (Матвієнко, 76), Качараба – Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко – Циганков (Ярмоленко, 67), Яремчук (Довбик, 67), Зубков (Мудрик, 72)
Попередження: Сидорчук, 30
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України поступилася Шотландії з рахунком 0:3.
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