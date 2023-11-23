Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки

Про це повідомляють Інститут серця МОЗ та директор Інституту Борис Тодуров.

Зазначається, що дівчина потрапила під мінометний обстріл Херсона.

"Лікарі Інституту серця врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл в Херсоні, та дістали уламок російської міни", - йдеться у повідомленні.

Натомість директор Інституту повідомив, що стан дитини стабільний.