Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
Українські лікарі врятували 4-річну дівчину та витягнули з її серця уламок російської міни
Про це повідомляють Інститут серця МОЗ та директор Інституту Борис Тодуров.
Зазначається, що дівчина потрапила під мінометний обстріл Херсона.
"Лікарі Інституту серця врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл в Херсоні, та дістали уламок російської міни", - йдеться у повідомленні.
Натомість директор Інституту повідомив, що стан дитини стабільний.
- Влітку 2023 року військові медики при обстеженні військового помітили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни. Лікарі провели операцію та витягли об'єкт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе