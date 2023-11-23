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Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки

23 листопада, 2023 четвер
13:00
Суспільство Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки

Українські лікарі врятували 4-річну дівчину та витягнули з її серця уламок російської міни

Про це повідомляють Інститут серця МОЗ та директор Інституту Борис Тодуров.

Зазначається, що дівчина потрапила під мінометний обстріл Херсона. 

"Лікарі Інституту серця врятували серце маленької дитини, яка потрапила під мінометний обстріл в Херсоні, та дістали уламок російської міни", - йдеться у повідомленні.

Натомість директор Інституту повідомив, що стан дитини стабільний.

  • Влітку 2023 року військові медики при обстеженні військового помітили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни. Лікарі провели операцію та витягли об'єкт.
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Україна
російська армія
Херсон
Війна з Росією
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