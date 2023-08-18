Військові лікарі дістали хвостовик міни з тіла військового
Військові медики при обстеженні військового помітили сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни. Лікарі провели операцію та витягли об'єкт
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
"При дообстеженні, лікарями одного з прифронтових шпиталів, у тілі пораненого було виявлено сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни", - йдеться у повідомленні.
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України
Зазначається, що на місце викликали бригаду саперів, які дослідили обʼєкт і зрозуміли, що його можна безпечно діставати з тіла військового. Після цього лікарі провели операцію та видалили хвостик міни з тіла бійця.
Наразі самопочуття українського військового стабільне. Лікарі готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що завдяки зусиллям українських медичних працівників до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій після лікування.
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