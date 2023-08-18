Військові лікарі дістали хвостовик міни з тіла військового

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"При дообстеженні, лікарями одного з прифронтових шпиталів, у тілі пораненого було виявлено сторонній предмет, контури якого нагадували хвостовик міни", - йдеться у повідомленні.

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Зазначається, що на місце викликали бригаду саперів, які дослідили обʼєкт і зрозуміли, що його можна безпечно діставати з тіла військового. Після цього лікарі провели операцію та видалили хвостик міни з тіла бійця.

Наразі самопочуття українського військового стабільне. Лікарі готують його до подальшої медичної евакуації та реабілітації.