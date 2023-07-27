Про це Маляр написала у telegram.

"Унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", - йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що близько 80% поранених отримують кваліфіковану допомогу медпрацівників впродовж "золотої години" тобто першої години після поранення.

Вона наголосила, що смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35% завдяки фаховості українських медиків.