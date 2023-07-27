Завдяки медикам 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що завдяки зусиллям українських медичних працівників до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій після лікування
Про це Маляр написала у telegram.
"Унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій", - йдеться у повідомленні.
Маляр додала, що близько 80% поранених отримують кваліфіковану допомогу медпрацівників впродовж "золотої години" тобто першої години після поранення.
Вона наголосила, що смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35% завдяки фаховості українських медиків.
- Раніше Ганна Маляр заявила, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Медики з країни вчать колег із-за кордону.
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