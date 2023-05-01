Маляр заявила, що нинішня військова медицина України не має аналогів у світі
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Наші лікарі вчать колег із-за кордону
Про це інформує Ганна Маляр.
"Медичні Сили ЗСУ разом із МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів - складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Залучені всі види транспорту включно з медичною авіацією", - розповіла Маляр.
Заступниця міністра зауважила, що під час війни та інтенсивних боїв, звісно, існують проблеми і є з чим працювати, водночас є й привід для гордості: "Є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ! Та низько їм вклонитись за щоденний подвиг".
Маляр підкреслює, українські військові медики - скромні та не розкажуть про себе в соцмережах: "Вони тихо 24/7 роблять свою роботу".
- Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив про намір реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК) шляхом цифровізації.
- Міністерство оборони створило робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською для розв'язання проблем із лікування українських військовослужбовців. Водночас було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.
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