Про це інформує Ганна Маляр.

"Медичні Сили ЗСУ разом із МОЗ відпрацювали за рік війни дуже складну систему логістики та успішно рятують життя наших героїв. Єдиний медичний простір цивільних та військових медичних закладів - складний механізм, у якому все крутиться, їде, летить, рятує. Залучені всі види транспорту включно з медичною авіацією", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що під час війни та інтенсивних боїв, звісно, існують проблеми і є з чим працювати, водночас є й привід для гордості: "Є всі підстави пишатись нашою військовою медициною і роботою Медсил ЗСУ! Та низько їм вклонитись за щоденний подвиг".

Маляр підкреслює, українські військові медики - скромні та не розкажуть про себе в соцмережах: "Вони тихо 24/7 роблять свою роботу".