Тайра очолить робочу групу з медичних питань при Міністерстві оборони

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час пресконференції.

МОУ зустрілося з 42 організаціями та домовилося створити постійну робочу групу при міністерстві.

"Ми відреагували на велику кількість громадських організацій і волонтерів, які займаються медичним супроводом наших воїнів, захисників і захисниць. Ми подивилися на весь перелік зауважень, в хорошому сенсі претензій та рекомендацій. Можливо вона (робоча група, - ред.) потім також інституціоналізується в щось, як робоча група по Антикор напрямках перетворилася в Антикорупційну раду", - заявив очільник військового відомства.

Резніков розповів, що очолити робочу групу при Міністерстві оборони зголосилась Юлія Паєвська на псевдо Тайра: "Вона погодилася очолити цю групу і напрацювати певні пропозиції разом із тими, хто до неї доєднається".

Водночас було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.

"Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів. Крім того, за моєю директивою буде обов'язкове введення додаткових посад психологів у всіх лікувальних закладах. Сам факт поранення це не лише фізична травма, але й психологічна", - додав керівник оборонного сектору України.

Цим питанням займатиметься заступниця Ганна Маляр і командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Військові мають відвідати всі ВЛК у містах вздовж лінії фронту: "Сьогодні вони мають вирушати у це відрядження і я маю протягом 10 днів отримати доповідь, що там відбувається, які потреби там є".