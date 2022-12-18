Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Ліквідація загрози з північного флангу могла б цілком прискорити справу звільнення інших земель сходу та півдня України. Уявіть перспективу, що коли з однієї сторони, росіяни знову наступають з Білорусі або ще білоруська армія втягнулась у війну, а потім виявилось, що все це угруповання зазнає поразки і в ЗСУ є перспектива виходу далі на терени Білорусі, щоб прибрати загрозу режиму Лукашенка. Це, як мінімум, виводило б Україну в ранг великих держав, яка здатна вирішувати не тільки власну долю, а й нести свободу й іншим народам", - зазначив він.

На думку Киричевського, втягування Білорусі не хоче ніхто, але, якщо це трапиться - свої переваги тут будуть.

"Мало того, що знімається постійна загроза, яка нам заважає створити достатні сили для звільнення півдня та сходу, то ми одразу переходимо в ранг великих держав з усіма відповідними наслідками. Збереження режиму Лукашенка нас теж не дуже влаштовує, бо у нього є певні нездорові амбіції, він має достатньо великий ракетний арсенал. Грубо кажучи, демілітаризація Білорусі має все ж відбутися. В який спосіб це буде - покажуть подальші обставини", - підсумував експерт.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв назвав метою візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі намагання втягнути її у війну проти України.