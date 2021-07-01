Липень дебютує зливами, - Наталка Діденко попередила про грози та град

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“І завтра, 2 липня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози. При грозах можливі сильні зливи, град і шквали”, - наголосила синоптик.

Температура повітря буде найнижчою у західних областях,+22°C...+27°C, найвищою на Сході, південному сході та в Дніпрі з районами, +27°C...+32°C.

Загалом - 25°C-30°C вище нуля.

У денні години у Центрі та на Півдні буде багато сонця.

“У Києві в п'ятницю - традиційні затори, післяробочі посиденьки, короткочасні грозові дощі, можливий град”, - зазначила пані Діденко.

Протягом дня 2 липня близько +28°C.

Найближчими днями в Україні - періодичні дощі, грози, +25°C...+32°C. А в Карпатах - +14°C...+17°C.

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