Липень дебютує зливами, - Наталка Діденко попередила про грози та град
В Україні 2 липня очікується тепла погода, проте дощитиме, будуть град та грози
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
“І завтра, 2 липня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози. При грозах можливі сильні зливи, град і шквали”, - наголосила синоптик.
Температура повітря буде найнижчою у західних областях,+22°C...+27°C, найвищою на Сході, південному сході та в Дніпрі з районами, +27°C...+32°C.
Загалом - 25°C-30°C вище нуля.
У денні години у Центрі та на Півдні буде багато сонця.
“У Києві в п'ятницю - традиційні затори, післяробочі посиденьки, короткочасні грозові дощі, можливий град”, - зазначила пані Діденко.
Протягом дня 2 липня близько +28°C.
Найближчими днями в Україні - періодичні дощі, грози, +25°C...+32°C. А в Карпатах - +14°C...+17°C.
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