Лише два морські порти в Україні функціонують, зв'язок з Маріуполем втрачений

Про це повідомляє Кабмін України.



Лише морські порти в Ізмаїлі та Рені можуть перевантажувати вантажі на експорт, але і вони функціонують в невеликій кількості.



"АМПУ втратила зв’язок із Маріупольською філією. Вже кілька днів співробітники Адміністрації морських портів України не можуть зв’язатися з азовськими портовиками. Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. У місті гуманітарна катастрофа – немає газу, тепла, світла, води, практично немає мобільного зв’язку. На даний момент відомо про численні руйнування у місті. Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий", йдеться у заяві Кабміну.

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