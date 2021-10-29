Лише дві області України залишились у "жовтій" зоні карантину

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Як відомо, до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську області.

У "жовтій" зоні перебувають Закарпатська, Кіровоградська області.

Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 703 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 477 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області - 1 343 на 100 тис. населення, Сумській області - 1 193 та Луганській - 1 096, Житомирській області - 1 017.

Вже від завтра, 30 жовтня, ще 7 областей України перейдуть до "червоної" зони карантину. А саме: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області.

Нагадаємо, упродовж доби 28 жовтня було зареєстровано 26 870 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1824 дитини та 491 медпрацівник), 9784 пацієнтів одужали, 648 людей померли.

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