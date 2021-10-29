Коронавірус в Україні: упродовж доби - 26 870 нових заражень, 648 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 28 жовтня було зареєстровано 26 870 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1824 дитини та 491 медпрацівник), 9784 пацієнтів одужали, 648 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1616 випадків;

Вінницька область - 588 випадків;

Волинська область - 601 випадок;

Дніпропетровська область - 2164 випадки;

Донецька область - 1149 випадків;

Житомирська область - 1266 випадків;

Закарпатська область - 338 випадків;

Запорізька область - 1298 випадків;

Івано-Франківська область - 781 випадок;

Київська область - 988 випадків;

Кіровоградська область - 193 випадки;

Луганська область - 522 випадки;

Львівська область - 1702 випадки;

Миколаївська область - 696 випадків;

Одеська область - 2156 випадків;

Полтавська область - 1073 випадки;

Рівненська область - 1199 випадків;

Сумська область - 1235 випадків;

Тернопільська область - 711 випадків;

Харківська область - 1497 випадків;

Херсонська область - 1227 випадків;

Хмельницька область - 1282 випадки;

Черкаська область - 793 випадки;

Чернівецька область - 682 випадки;

Чернігівська область - 1113 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.