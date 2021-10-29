Коронавірус в Україні: упродовж доби - 26 870 нових заражень, 648 людей померли
Станом на ранок 29 жовтня в Україні зафіксовано 2 878 674 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 66 852 - летальні, 2 421 495 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 28 жовтня було зареєстровано 26 870 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1824 дитини та 491 медпрацівник), 9784 пацієнтів одужали, 648 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1616 випадків;
- Вінницька область - 588 випадків;
- Волинська область - 601 випадок;
- Дніпропетровська область - 2164 випадки;
- Донецька область - 1149 випадків;
- Житомирська область - 1266 випадків;
- Закарпатська область - 338 випадків;
- Запорізька область - 1298 випадків;
- Івано-Франківська область - 781 випадок;
- Київська область - 988 випадків;
- Кіровоградська область - 193 випадки;
- Луганська область - 522 випадки;
- Львівська область - 1702 випадки;
- Миколаївська область - 696 випадків;
- Одеська область - 2156 випадків;
- Полтавська область - 1073 випадки;
- Рівненська область - 1199 випадків;
- Сумська область - 1235 випадків;
- Тернопільська область - 711 випадків;
- Харківська область - 1497 випадків;
- Херсонська область - 1227 випадків;
- Хмельницька область - 1282 випадки;
- Черкаська область - 793 випадки;
- Чернівецька область - 682 випадки;
- Чернігівська область - 1113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.23
Купівля 26.23Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.84
- Актуальне
- Важливе