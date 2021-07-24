Лісові пожежі перекинулися з Карелії на Фінляндію

Про це сьогодні, 24 липня 2021 року, поінформувало суспільне мовлення Фінляндії YLE, передає Еспресо.TV.



Йдеться про околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа.



До гасіння долучилися 12 співробітників рятувальної служби і кілька прикордонних патрулів. Вогонь вдалося загасити..



За словами чергового пожежного Вілле-Петтері Пулккінена, причини загоряння невідомі, а фінські влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".



"У Республіці Карелія ця пожежа вже знищила приблизно в п'ять разів більше лісу, ніж у Фінляндії", - зазначається у повідомленні.



Останніми днями в російській Карелії вирувало безліч лісових пожеж, через які в республіці оголошено режим надзвичайної ситуації.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb