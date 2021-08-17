Лісові пожежі спалахнули на французькій Рив'єрі за 50 км від Сен-Тропе

Про це заявив очільник МВС Жерар Дарманен, повідомляє Укрінформ з посиланням на France24.

Займання сталося за 50 км на захід від міста Сен-Тропе на французькій Рив'єрі. Місцевих закликали триматися далі від пожежі.



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За словами влади, до операції було залучено кілька пожежних літаків.

"Погодні умови вкрай несприятливі" - зазначив міністр.



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Частина Середземноморського регіону (Греція, Туреччина, Чорногорія, Північна Македонія) зіткнулась із сильною спекою та пожежами в останні тижні, але Франція досі уникала великих пожеж.