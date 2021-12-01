Листопад у Києві став одним з найтепліших з 1881 року

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура листопада в Києві склала +4,8°C, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2°C. Листопад цього року в столиці увійшов у десятку найтепліших з 1881 року", - йдеться в повідомленні.

Найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура опустилася під ранок до -7,1°C, найтеплішим - 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°C.

За місяць у столиці випало 29 мм опадів, що становить 63% кліматичної норми.

В обсерваторії зауважили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, доки середньодобова температура повітря не перетне позначку 0°C у бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу - 29 листопада.

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