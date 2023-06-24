Літак сім'ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину, - Radarbox
Один з літаків сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у ніч на 24 червня вилетів з країни у курортний Бодрум, що в Туреччині
Про це у телеграмі повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на Radarbox.
"Бізнес-джет сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з країни і зараз перебуває у небі над Туреччиною", - повідомляє видання.
Згідно з даними Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15.
При вході в повітряний простір Росії, за даними сервісу, літак відключив транспондери та включив їх лише над Калмикією.
- Нагадаємо, також сьогодні вночі Пригожин оголосив війну Шойгу і пішов зі своєю армією на Ростов, де вагнерівці нібито оточили будівлю міноборони у Ростові та взяли під контроль інші важливі установи міста.
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