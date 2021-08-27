Літак Зеленського не зміг приземлитися в Кишиневі через туман

Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров, передає LIGA.net.

Сьогодні Зеленський вилетів в Молдову на День незалежності. Однак через сильний туман в Кишиневі літак був вимушений полетіти до Одеси.

"Зараз чекаємо в Одесі. Як тільки метеоумови в Кишиневі стануть сприятливими для посадки літака, полетимо туди", – сказав прессекретар президента.



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