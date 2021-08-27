Літак Зеленського не зміг приземлитися в Кишиневі через туман
Володимир Зеленський летів 27 серпня до Кишинева, однак літак з ним не зміг приземлитися там через сильний туман, зараз він знаходиться в Одесі
Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров, передає LIGA.net.
Сьогодні Зеленський вилетів в Молдову на День незалежності. Однак через сильний туман в Кишиневі літак був вимушений полетіти до Одеси.
"Зараз чекаємо в Одесі. Як тільки метеоумови в Кишиневі стануть сприятливими для посадки літака, полетимо туди", – сказав прессекретар президента.
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