Літню матір заступника виконавчого директора МВФ від України Рашкована жорстоко побили

Про це Рашкован повідомив у Facebook.



"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік", - написав він.



За словами Рашкована, його матір врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію. Він зауважив, що злочинця впіймали.