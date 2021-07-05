Літню матір заступника виконавчого директора МВФ від України Рашкована жорстоко побили
Злочинець жорстоко побив 80-річну матір заступника виконавчого директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) від України Владислава Рашкована
Про це Рашкован повідомив у Facebook.
"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік", - написав він.
За словами Рашкована, його матір врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію. Він зауважив, що злочинця впіймали.
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