Литовські правоохоронці разом з українськими спецпрокурорами збирають докази злочинів РФ в Україні
Правоохронці Литви та спецпрокурори об'єднаних сил збирають докази воєнних злочинів Росії в Україні. Вони оглянули руйнування на Харківщині
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил продовжують документувати злочини, вчинені країною-агресором", - ідеться в заяві.
Спецпрокурори провели спільні слідчі дії з фахівцями Департаменту розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Литви, Управління з розслідування тяжких злочинів та організованої злочинності Бюро кримінальної поліції, відділу пошуку та нейтралізації вибухонебезпечних предметів підрозділу з антитерористичних операцій поліції.
Українці й литовці пошкоджені та зруйновані оглянули об'єкти на Сході Харківщини. Також правоохоронці опитали місцевих мешканців. У лісосмузі біля Малої Рогані оглянули російські окопи, знищену ворожу бронетехніку, покинуті укріплення. Зокрема, правоохоронці знайшли документи й інші докази вчинення злочинів Росією.
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