Литовський уряд схвалив пакет допомоги у €10 млн для відновлення України
Уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні на суму €10 млн. Кошти підуть на невідкладні відновлювальні роботи
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Euractiv.
"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила литовська прем’єр-міністерка Інґріда Шимоніте.
Фінансова допомога Литви буде передана Національному банку України.
"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – зазначила вона.
- Нагадаємо, 6 липня Литва заявила про намір надати Україні додаткові €10 млн для відновних робіт
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