Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Euractiv.

"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила литовська прем’єр-міністерка Інґріда Шимоніте.

Фінансова допомога Литви буде передана Національному банку України.

"Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відбудову країни", – зазначила вона.

Нагадаємо, 6 липня Литва заявила про намір надати Україні додаткові €10 млн для відновних робіт

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