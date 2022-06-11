Литовці дивляться на Путіна з жалем, у нього комплекс Наполеона, - литовський журналіст Андрюс Тапінас
Журналіст Андрюс Тапінас розповів, що у литовському суспільстві не говорять про Росію, вся увага зосереджена на Україні та країнах ЄС
Литовський журналіст поділився деталями в ефірі "Еспресо".
"Ми вже дивимося на Путіна з жалістю, у нього просунутий комплекс Наполеона. Це вже хвора людина. Ми живемо, розуміючи, що імперські амбіції Петра I завжди будуть поширюватися на країни Балтії. Це завжди так було. Ми завжди жили в цьому і завжди були готові. ", - зазначив Тапінас.
Журналіст пояснив, що литовці зараз спокійні, бо вони є членами НАТО.
"У нашому суспільстві і не говорять про Путіна. У нашому суспільстві всі говорять, як допомогти Україні. Усі дискусії не про Росію, а про Німеччину, Францію та країни ЄС. Тому що це їхня політика. Політика поставок зброї для України нам цікавіша, ніж брехня, яку несе божевільний дід", - наголосив Тапінас.
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