Литовці дивляться на Путіна з жалем, у нього комплекс Наполеона, - литовський журналіст Андрюс Тапінас

Литовський журналіст поділився деталями в ефірі "Еспресо".

"Ми вже дивимося на Путіна з жалістю, у нього просунутий комплекс Наполеона. Це вже хвора людина. Ми живемо, розуміючи, що імперські амбіції Петра I завжди будуть поширюватися на країни Балтії. Це завжди так було. Ми завжди жили в цьому і завжди були готові. ", - зазначив Тапінас.

Журналіст пояснив, що литовці зараз спокійні, бо вони є членами НАТО.

"У нашому суспільстві і не говорять про Путіна. У нашому суспільстві всі говорять, як допомогти Україні. Усі дискусії не про Росію, а про Німеччину, Францію та країни ЄС. Тому що це їхня політика. Політика поставок зброї для України нам цікавіша, ніж брехня, яку несе божевільний дід", - наголосив Тапінас.

Глава МЗС України провів телефонні розмови з польським та литовським колегами, вони обговорили постачання важкої зброї, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту України

Україна отримала від Литви 20 автомобілів, серед яких вантажівки та позашляховики, ще 20 БТР – у дорозі

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