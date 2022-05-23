English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Литва 1 червня відкличе посла з Росії

Литва 1 червня відкличе посла з Росії

23 травня, 2022 понедiлок
21:28
війна з Росією Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відкликання посла країни з Росії

Про це повідомляє Reuters.

Із 1 червня Литва відкличе свого посла з РФ. Потенційна заміна йому не оголошена.

Вільнюс вислав посла Росії 4 квітня

Уряд Литви заявив, що має намір знизити рівень дипломатичного представництва між двома країнами.

Росія
посол
Литва
Гітанас Науседа
Читайте також:
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 травня, 2022 понедiлок
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
22 травня, 2022 неділя
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
Берлусконі
21 травня, 2022 субота
Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 33.81
    Купівля 33.81
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.3
    Продаж 37.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
23 травня
22:13
Сергій Гайдай
ЗСУ вибили росіян з села Тошківка на Луганщині, - Гайдай
21:56
Зеленський
Росіяни на Донбасі мають в 20 разів більше техніки, ніж у ЗСУ, - Зеленський
21:45
Ракетний удар
Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян, - голова ОВА
21:39
ППО ЗСУ
На Кіровоградщині ППО збила російську ракету
21:26
Загальна стратегія Путіна щодо України невідома – очільник Пентагону
21:22
карта бойових дій-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 19:00 23 травня
21:14
зерно порти
В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна
21:08
американські військові
США збільшили на третину кількість своїх військових у Європі від початку війни в Україні
21:05
Ексклюзив
Павло Клімкін
Якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат, - Клімкін
20:50
Гелікоптери, танки і ракетні системи - від Чехії, "Гарпун" - від Данії, артилерія - від Греції та Італії. Ллойд Остін розповів про допомогу Україні після зустрічі у Рамштайні
20:43
Ольга Стефанішина
"Перша зупинка - Париж": Стефанішина розпочала серію візитів до столиць Євросоюзу для переговорів щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
20:27
Олексій Гарань
"Виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко", - політолог Гарань
20:26
Нова Зеландія
Військові Нової Зеландії навчатимуть бійців ЗСУ користуватись гаубицями L119
20:04
Ексклюзив
Попасна
Авіація, міномети, бронетехніка: на околицях Сєвєродонецька ворог оскаженів та проводить активні штурмові дії, — боєць "Легіону Свободи"
19:59
В трьох областях до кінця воєнного стану заборонили підходити на кілометр до кордону з Білоруссю
19:58
Морські котики США
США мають намір направити до України "морських котиків" для захисту свого посольства у Києві, - CNN
19:50
АЗС
Ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%
19:42
Ллойд Остін
Рамштайн-2. Міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн
19:33
Ексклюзив
ЄС
Країни Східної Європи продемонстрували все те, що очікували від спільноти ЄС в кризовій ситуації, як зараз — експертка із зовнішньої політики
19:31
Михайло Подоляк
З розумінням ставимось до медиків та комунальників, які працюють в окупації, - Подоляк
19:27
насильство
Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм, – Денісова
19:22
острів Зміїний
З полону окупантів звільнили захисника острова Зміїний, справжнього автора фрази про російський корабель
19:15
С-400
Росія у Криму розгортає два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400, – Генштаб
19:06
Харків
500 будинків Харкова не підлягають відновленню, - Терехов
18:40
Запорізька АЕС
Росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні
18:26
"Місія нездійсненна 7"
Кінокомпанія Paramount опублікувала трейлер фільму "Місія нездійсненна 7"
18:26
Ексклюзив
Павло Клімкін
Сьогоднішній Давос показує, що глобалізація у класичному сенсі добігає кінця, - дипломат Клімкін
17:55
Нестор Шуфрич
Шуфрич заявив, що повернувся до України
17:45
Зеленський
Джо Байден написав текст номінації Зеленського в сотню найвпливовіших людей світу за версією Time
17:40
ПриватБанк
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему: крадуть фінансові дані під прикриттям держдопомоги
17:39
Янукович
Суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди"
17:31
Ексклюзив
нафта
Ринку пального України потрібні прямі довгострокові угоди з європейськими виробниками нафтопродуктів, - експерт з енергетичних питань Рябцев
17:27
Артемсіль
"Виробничий процес неможливий": Артемсіль через війну зупинила роботу
17:19
Залужний
У Харківській області звільнили 24 населені пункти, - Залужний
17:03
Габріелюс Ландсбергіс
Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України
16:52
Бюро економічної безпеки України 1
Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн, – БЕБ
16:50
Андрій Єрмак
Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії": Єрмак на Давоському форумі розповів історії дітей-жертв агресії РФ
16:48
Роберт Габек
Віцеканцлер Німеччини заявив про готовність підтримати рішення ЄС і запровадити нафтове ембарго проти РФ із поступками Угорщині
16:37
Ексклюзив
Сергій Згурець
В Рамштайні розглянуть можливість залучити флоти НАТО для захисту кораблів у Чорному морі, - військовий експерт Згурець
16:29
Ілля Новіков
Адвокат Ілля Новіков: На жаль, влада не "переросла" переслідування опозиції
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV