Литва 1 червня відкличе посла з Росії
Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відкликання посла країни з Росії
Про це повідомляє Reuters.
Із 1 червня Литва відкличе свого посла з РФ. Потенційна заміна йому не оголошена.
Вільнюс вислав посла Росії 4 квітня
Уряд Литви заявив, що має намір знизити рівень дипломатичного представництва між двома країнами.
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