Литва надала Україні понад 200 тисяч доз вакцин Johnson & Johnson

Про це повідомляє пресслужба литовського уряду.



На запит українського уряду Литва передала Україні ще 225 600 доз вакцини Janssen проти COVID-19.



"Литва готова продовжувати протягувати руку допомоги країнам, яким не вистачає вакцин. Сьогодні ця допомога дуже потрібна Україні, яка переживає військову ескалацію. Україна має намір відправити подаровані вакцини своїм громадянам, які проживають у Луганській та Донецькій областях, які є найбільш охопленими війною районами Сходу України, де триває майже вісім років війна. Тільки єдність і добра воля можуть допомогти успішно стримувати вірус", - сказала прем’єр-міністерка Інґріда Шимоніте.



Також Литва поділилася своїми вакцинами з Латвією, Норвегією, Молдовою, Сакартвело, Вірменією, Таджикистаном, Тайванем, В’єтнамом та Індонезією.



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