Про це інформує DELFI з посиланням на заяву під час конференції у Лугано прем'єр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте.

"Ми маємо прискорювати військову, гуманітарну та фінансову допомогу, щоб Україна скоріше виграла цю війну. Обсяги двосторонньої допомоги Литви Україні та підтримки біженців з України в нашій країні перевищує пів мільярда євро. Литва переведе додаткові 10 млн євро до Національного банку України для проведення невідкладних відновлювальних робіт. Литва підтримуватиме Україну до вашої та нашої перемоги! І після неї", - сказала Шимоніте на Конференції з питань реформ в Україні 5 липня.



За її словами, найбільш правильним та справедливим способом збору фінансування на відновлення України була б конфіскація та використання заморожених санкціями російських активів.



"Ми не можемо воскресити людей, убитих Росією, але у нас є реальний шанс змусити агресорів виплатити репарації. Хоча б тому, що ці гроші зберігаються в наших банках і пришвартовані до наших причалів", - процитувала прем'єр-міністерку пресслужба уряду Литви.



Шимоніте закликала ЄС та інші країни, які ввели санкції проти РФ, створити правовий механізм конфіскації активів та зробити обмеження проти Росії більш ефективними.



Шимоніте також наголосила, що Україна під час повномасштабної війни не відкладала реформи, а навпаки прискорила їхню реалізацію. Вона наголосила, що тепер прийшла пора друзям та партнерам України довести, що можна швидко перейти від слів до справ.

Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas із боєприпасами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb