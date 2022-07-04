Литва передасть Україні Bayraktar Vanagas із боєприпасами 6 липня
В Україну Bayraktar Vanagas вирушить після короткої презентації на авіабазі Шяуляй
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
6 липня Литва передасть Україні Bayraktar Vanagas, а також усі придбані до нього боєприпаси. Нагадаємо, що попри замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.
"Bayraktar Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! - наголосив Арвідас Анушаускас. - 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!"
- Нагадаємо, раніше Анушаускас заявив, що Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
- Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.
- Від 24 лютого Збройні Сили України отримали від турецької компанії Baykar до 50 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2
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