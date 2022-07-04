Литва передасть Україні  Bayraktar Vanagas  із боєприпасами 6 липня

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

6 липня Литва передасть Україні Bayraktar Vanagas, а також усі придбані до нього боєприпаси. Нагадаємо, що попри замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

"Bayraktar Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! - наголосив Арвідас Анушаускас. - 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!"

Нагадаємо, раніше Анушаускас заявив, що Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

Від 24 лютого Збройні Сили України отримали від турецької компанії Baykar до 50 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2

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