Потужності заводу-виробника "байрактарів" зосередяться на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков
Від 24 лютого Збройні Сили України отримали від турецької компанії Baykar до 50 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2
Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Рєзніков
За словами міністра, від 24 лютого Міністерство оборони України поставило на озброєння наших військових до півсотні байрактарів. Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і очікують їх вже у липні. Міністерство також отримало від командування Збройних Сил України новий запит, відповідно до якого на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб українських військових. Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників.
"Я не втомлюся повторювати - ми єдині, сильні, сміливі і вмотивовані, -- наголосив Олексій Рєзніков . - Жодна армія не здолає народ, який так об‘єднаний…Сьогодні ми є тим символом звитяги і свободи, символом демократичного вільного світу. Ми єдині, і з нами увесь світ, у прагненні до перемоги. І саме так і буде ".
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