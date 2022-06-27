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Виробник заявив, що віддасть безплатно Байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти
Йдеться саме про чотири безпілотники, на які українці зібрали понад 600 млн гривень
Про це йдеться у заяві компанії Baykar.
- 24 червня стало відомо, що українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень.
- 22 червня волонтеру Сергію Притулі виповнився 41 рік. До свого дня народження він відкрив збір коштів на масштабний проєкт "Народний Байрактар". Впродовж тижня (з 22 по 29 червня) він збирав кошти на три БПЛА для ЗСУ. На реалізацію було потрібно 500 млн грн (близько $17 млн).
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