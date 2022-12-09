Литва надасть Україні експрес-тести на коронавірус на суму близько €730 тис.

Про це повідомляє портал Delfi.

Посилка буде доставлена в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві.

"Наявні обсяги резерву експрес-тестів дають змогу ділитися ними з країнами, які запитують допомогу, не обмежуючи внутрішній попит. Ця поставка експрес-тестів є частиною підтримки Литви Україні, яку ми, наскільки це можливо, продовжуємо у сфері охорони здоров'я", - ідеться в повідомленні канцлерки міністерства охорони здоров’я Литви Юргіти Гребенковене.

Пакет допомоги складається з експрес-тестів на антигени, що їх закупила Національна лабораторія громадської охорони здоров'я за державні кошти. Під час пандемії ці тести допомогли виявити коронавірус у дітей, і освітні заклади Литви продовжують використовувати вищезгадані тести при потребі.

У заяві МОЗ Литви також зазначено, що Україні, яка бореться з російською військовою агресією, надається допомога ліками, виробами медичного призначення, пристосуваннями, необхідними для проведення хірургічних маніпуляцій, обладнанням для дезінфекції та стерилізації інструментів, пристосуваннями для догляду за хворими, обладнанням для проведення хірургічних операцій тощо.

Також створено умови для лікування та реабілітації українських солдатів і офіцерів у Литві. Лікувально-реабілітаційні заклади країни вже прийняли 136 поранених захисників України.

Нагадаємо, 2023 року литовці навчатимуть близько 1500 українських військовослужбовців.

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