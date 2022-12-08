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Литва у 2023 році тренуватиме більше українських військових

8 грудня, 2022 четвер
06:10
Світ ЗСУ

Міністерство оборони Литви та литовська армія нарощують обсяг курсів підготовки українських військовослужбовців. 2023 року литовці навчатимуть близько 1500 українських військовослужбовців

Про це повідомляється на сайті відомства.

На організованих міністерством оборони та литовською армією 2022 року курсах пройшли навчання близько 500 українських військових. Для якнайшвидшого зміцнення стійкості країни темп навчання буде збільшено вдвічі – у 2023 році литовська армія підготує близько 1500 українських військових, з яких 1100 перебуватимуть у Литві.

"Литва продовжуватиме підтримувати Україну всіма можливими способами… до закінчення війни, розпочатої Росією. Ми також посилюватимемо можливості української армії навіть після закінчення війни: наша підтримка має допомогти як виграти цю війну, так і забезпечити територіальну цілісність України у довгостроковій перспективі… для забезпечення стримування у майбутньому", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Цього тижня у Литві стартували останні заплановані цього року курси для українських військових – вони навчають солдатів безпечним діям в умовах хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного зараження. У грудні завершаться й інші курси - щодо боротьби з безпілотниками та збору розвідувальної інформації з відкритих джерел, які стартували раніше.

Загалом 2022 року інструктори литовської армії навчали українських військових на 18 різних курсах. Разом зі своїми партнерами Литва організувала базовий військовий курс для українців, молодших командирів, інструкторів, підготовку спецпідрозділів, навчила українських солдатів вибуховим роботам та розмінуванню. Також пройшли навчання оператори та ремонтники різної військової техніки.

"Навчаючи українських солдатів, ми сприяємо не лише Україні, а й зміцненню безпеки Литви та всієї Європи. Ця підтримка є надзвичайно гнучкою і може бути адаптована до різних потреб України, які актуальні не тільки зараз, а й виникнуть згодом", - зауважив Анушаускас.

Частина навчання, запланованого у Литві 2023 року, буде сегментом нещодавно створеної Військової місії Європейського Союзу з підтримки України (EUMAM Ukraine). Планують навчити близько 15 тис. осіб на територіях країн-членів ЄС.

  • 13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг. Також наступного дня Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
  • Вже 3 грудня Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000. Ця артилерійська установка здатна "пригощати" ворога 10-12 пострілами за хвилину, крім того, має опцію стрільби "чергою", коли перші три снаряди випускаються за дев’ять секунд. Водночас висока точність PzH 2000 забезпечується сучасною цифровою системою керування вогнем з балістичним радаром.
  • Також країна надасть 155-мм боєприпаси для української артилерії. Вони вже незабаром будуть в Україні.

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Литва
ЗСУ
допомога Україні
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