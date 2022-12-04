Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії
Литва надасть 155-мм боєприпаси для української артилерії. Вони вже незабаром будуть в Україні
Про це йдеться в дописі міністерства оборони Литви у твіттері.
Зазначається, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.
"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.
- 13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг. Також наступного дня Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
- 3 грудня Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000. Ця артилерійська установка здатна "пригощати" ворога 10-12 пострілами за хвилину, крім того, має опцію стрільби "чергою", коли перші три снаряди випускаються за дев’ять секунд. Водночас висока точність PzH 2000 забезпечується сучасною цифровою системою керування вогнем з балістичним радаром.
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