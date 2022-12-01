Литва оголосила посла Росії персоною нон ґрата
У четвер, 1 грудня, послу Росії в Литві вручили ноту про оголошення його персоною нон ґрата, чиновник має покинути країну протягом п'яти днів
Про це повідомило МЗС Литви.
Зазначається, що посол РФ оголошений персоною нон ґрата за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом.
Послу Росії наказано покинути Литву протягом п'яти днів.
- Міністерство оборони Литви передасть українським військовим близько 25 тисяч комплектів зимового одягу на загальну суму 2 млн євро.
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