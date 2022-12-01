Про це повідомило МЗС Литви.

Зазначається, що посол РФ оголошений персоною нон ґрата за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом.

Послу Росії наказано покинути Литву протягом п'яти днів.

Міністерство оборони Литви передасть українським військовим близько 25 тисяч комплектів зимового одягу на загальну суму 2 млн євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb