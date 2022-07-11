Литва, попри залякування Росії, посилила обмеження транзиту до Калінінграда
Уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ
Про це повідомляє Reuters.
Розпочався процес запровадження санкцій Європейського союзу проти Росії за війну в Україні.
Литва, зокрема, обмежила транзит бетону, деревини, спирту і промислові хімікати на спиртовій основі.
У п’ятницю, 8 липня, Росія попередила Литву та Європейський Союз про те, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до російського ексклава Калінінграда та з нього не відновиться, — нагадує Reuters.
"Якщо ситуація не стабілізується найближчими днями, то Росія вживе жорстких заходів щодо Литви та Європейського Союзу", - заявила прессекретар російського МЗС Марія Захарова. "Проблема надто довго вирішувалася".
- 17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.
- У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.
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