Про це повідомляє Reuters.

Розпочався процес запровадження санкцій Європейського союзу проти Росії за війну в Україні.

Литва, зокрема, обмежила транзит бетону, деревини, спирту і промислові хімікати на спиртовій основі.

У п’ятницю, 8 липня, Росія попередила Литву та Європейський Союз про те, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до російського ексклава Калінінграда та з нього не відновиться, — нагадує Reuters.

"Якщо ситуація не стабілізується найближчими днями, то Росія вживе жорстких заходів щодо Литви та Європейського Союзу", - заявила прессекретар російського МЗС Марія Захарова. "Проблема надто довго вирішувалася".

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

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