Литва розгорнула на кордоні з Білоруссю нову військову базу
Литва розгорнула нову військову базу в місті Друскінінкай на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляють Збройні сили Литви.
Базу біля кордону з Білоруссю було створено для розміщення додаткового контингенту для посилення прикордонної охорони.
"Командувач збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, який відвідав передову оперативну базу в Друскінінкаї, ознайомився з операцією з охорони державного кордону, спостерігав за спільними тренуваннями солдатів зі Службою громадської безпеки та поліцейськими", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада мігранти здійснили нову спробу штурму польського кордону з території Білорусі.
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