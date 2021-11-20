Литва розгорнула на кордоні з Білоруссю нову військову базу

Про це повідомляють Збройні сили Литви.

Базу біля кордону з Білоруссю було створено для розміщення додаткового контингенту для посилення прикордонної охорони.

"Командувач збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, який відвідав передову оперативну базу в Друскінінкаї, ознайомився з операцією з охорони державного кордону, спостерігав за спільними тренуваннями солдатів зі Службою громадської безпеки та поліцейськими", – йдеться у повідомленні.