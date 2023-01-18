Литва скасувала угоду про транскордонне співробітництво з Білоруссю

Про це повідомляє пресслужба МВС Литви.

"Імплементація двосторонньої міжурядової угоди з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації і не буде можливою найближчим часом", – сказала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Зазначається, що таке рішення уряд Литви прийняв з огляду на політичну ситуацію у Білорусі з 2020 року, а саме: фальсифіковані вибори Лукашенка, виступ його режиму проти ЄС та втягнення країни у війну з Україною.

Зазначається, що Литва призупинила виплати Білорусі та її партнерам за поточними проєктами програми транскордонного співробітництва ще у жовтні 2020 року.

Також, з початком війни в Україні, наказом міністра внутрішніх справ Білотайте було припинено діяльність щодо співпраці з білоруськими установами та організаціями.

13 січня стало відомо, що Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії в рамках нових санкцій проти Москви та Мінська за війну в Україні.

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